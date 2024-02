Infraestructura crítica: Elizalde pidió destrabar acuerdo durante receso legislativo

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, pidió a los integrantes de las Comisiones de Defensa de las dos cámaras del Congreso Nacional destrabar un acuerdo para el avance del proyecto de ley de infraestructura crítica.

Esto luego de que parlamentarios del Partido Comunista (PC) se desmarcaran de la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante la crisis de seguridad que vive la Región Metropolitana.

"En Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia", advirtió la diputada Lorena Pizarro.

Consultado por dicha resistencia, Elizalde, nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento, indicó que "lo que hemos pedido al Congreso Nacional es que los integrantes de la Comisión de Defensa nombren a sus representantes -o eventualmente en el camino lo pueden hacer directamente- para resolver durante el receso legislativo (de febrero) aquellos puntos donde existen diferencias".

"Algunas son diferencias de carácter político, otras son diferencias de carácter técnico, de manera tal de avanzar en este receso en un acuerdo que permita aprobar esta legislación una vez concluido el receso legislativo", señaló el secretario de Estado.

"Hacemos un llamado a todos los actores a contribuir con su voto favorable a una iniciativa que nos parece que es positiva para el país y es necesaria", enfatizó.

Ayer, la comisión política del PC se reunió para fijar una postura oficial sobre el asunto. Tras la cita, emitió una declaración en donde respaldó las medidas, reafirmó su "compromiso con la seguridad pública" y aseguró que este ámbito de la población "debe ser protegida sin comprometer otros derechos y libertades esenciales".

Sobre la convocatoria del Cosena, la colectividad reconoció "la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso".

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se manifestó dispuesto a sesionar durante el receso de febrero si es necesario para avanzar en la ley de infraestructura crítica.