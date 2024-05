Alcaldesa de Melipilla pide Plan de Seguridad Rural: Hoy no tenemos estrategias ni herramientas

La alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, relevó la importancia de contar con un Plan de Seguridad Rural, y criticó que actualmente "no contamos con estrategias ni herramientas que permitan dirigir justamente estas políticas".

En conversación con Cooperativa, la jefa comunal declaró que en las comunas rurales la delincuencia y la seguridad "no se pueden abordar de la misma forma que se aborda en la zona urbana", ya que se debe tener un "abordaje especial que tenga una pertinencia territorial y que considere los delitos principales que se cometen en las zonas rurales".

El mes pasado, en el marco del encuentro nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcaldes y alcaldesas de comunas rurales se reunieron precisamente para impulsar un Plan Nacional de Seguridad Rural.

En esta línea, Olavarría afirmó que se están coordinando acciones, como -por ejemplo- "que nuestros equipos de seguridad estén en línea, que podamos relevar los antecedentes que tenemos en cada una de nuestras comunas, y que junto a eso podamos sumar también a nivel de Gobierno central para que tengamos un plan que aborde la seguridad rural".

Por lo anterior, la frenteamplista fustigó que "no podemos pensar en abordar la seguridad en las zonas rurales como se aborda en otras comunas con más recursos y con mucho menor dimensión geográfica".

"Esto también de alguna forma nos evidencia que hoy día no contamos con un plan, no contamos con estrategias, no contamos con herramientas que permitan dirigir justamente estas políticas, y lo que estamos solicitando es que abordemos de manera especial porque hoy día lamentablemente la seguridad se está abordando como un privilegio para ciertas comunas y no como un derecho, que es lo que estamos pidiendo", complementó.

Acerca del sistema de patrullaje rural mixto, la alcaldesa indicó que se está desarrollando en conjunto con personal de Carabineros, lo que catalogó como "una iniciativa innovadora", ya que "ha permitido que fortalezcamos el despliegue en materia de seguridad, en materia de prevención frente al llamado que nos realizan también algunos vecinos y vecinas".

Finalmente, la militante de Convergencia Social remarcó que en la comuna tienen iniciativas como el Denuncia Seguro, implementación de equipos de seguridad municipal de manera descentralizada y la creación de comités vecinales de seguridad.

Sin embargo, indicó que "no podemos pensar en que sólo nuestros barrios se organicen si es que no contamos con los recursos suficientes o que la institución no está presente. Y en eso somos súper enfáticos en decir que, en la medida que hay una comunidad organizada y un Estado presente, claramente los avances se van a ver".