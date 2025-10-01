La Municipalidad de Recoleta junto a Carabineros dio el puntapié inicial al "Plan Patronato" este miércoles, iniciativa público-privada que busca recuperar los espacios públicos de este emblemático barrio comercial y sus alrededores.

En esta jornada, personal municipal y policial removieron tres kioscos sin patente, ubicados en la intersección de Patronato con Antonia López de Bello, los que según el alcalde Fares Jadue, "generaban espacios de inseguridad".

Junto con retirar infraestructura en desuso, el municipio tiene previsto iniciar "una serie de nuevos proyectos con apoyo del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que van a generar mayor seguridad", añadió el jefe comunal.

