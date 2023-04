La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió al reclamo del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien acusó "exclusión y sectarismo" del Gobierno por la no consideración de su comuna en el anunciado "Plan Calle sin Violencia". Hace dos días se conoció -tras una visita de alcaldes de La Moneda- un listado de 10 zonas en las se daría marcha a la iniciativa, pero luego Tohá aseguró que la decisión aún no está tomada. "Las comunas que van a integrar ese plan todavía no han sido informadas", recalcó este jueves la secretaria de Estado: "¿Cómo alguien puede decir que está excluido si todavía no se conocen las comunas que van a ser incluidas en el plan? Cuando las informemos, los primeros que van a saber van a ser los alcaldes y las alcaldesas, y todo Chile va a saber las métricas, los indicadores que se consideraron", enfatizó, descartado que la definición vaya a ser arbitraria o basada en criterios políticos.

