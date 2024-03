En medio del debate que provocó la petición del alcalde Tomás Vodanovic (RD) de desplegar a militares en las calles para reforzar la seguridad, el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, sugirió en El Primer Café evaluar la creación de "instituciones intermedias" con "mayor peso armamentístico y de presencia que los carabineros, pero quizá no el Ejército de Chile".

A juicio del exsubsecretario, "el problema que tenemos hoy día en Chile es que nuestro Estado de Derecho no da temor a los delincuentes", y cuestionó: "No sé en qué minuto, no sé en qué Gobierno, creyeron que iba a ser disuasivo tener a Carabineros en mountain bikes".

