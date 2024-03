El sociólogo Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional), exsubsecretario del Interior durante la segunda administración de Sebastián Piñera, opinó en El Primer Café que, sin que se haya implementado una ley que fije las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), las Fuerzas Armadas no deberían desplegarse en áreas urbanas, tras la petición de alcaldes de diferente signo político de echar mano a los militares para controlar la delincuencia.

"Lo que las policías o las FFAA -según corresponda- necesitan son certezas, y esas certezas están dadas por dos principios básicos -no un relativismo respecto de si es hombre o mujer, de si es migrante o no migrante-: el uso proporcional de la fuerza y el reconocimiento a la posibilidad de usar fuerza letal (...) Eso está en discusión hoy día y, mientras no se despeje, me parece una irresponsabilidad entregarle cualquier tipo de funciones policiales al Ejército", planteó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

