La vicepresidenta de Convergencia Social, Ximena Peralta, abordó en El Primer Café el procedimiento policial ocurrido hace una semana en San Antonio, donde un carabinero fue atropellado y el joven de 19 años que conducía ese vehículo murió abatido por otro funcionario, al intentar huir del lugar. Según la líder frenteamplista, la muerte de David Toro, con siete balazos en el rostro, "no ha tenido ni de cerca la relevancia que han tenido otras noticias" durante las últimas semanas, como los asesinatos de los policías. "Cuando pase esta fiebre de legislación rapidísima y poco reflexiva, vamos a ver cuáles son las consecuencias (de ella)", advirtió Peralta, asegurando que el caso de San Antonio es "una alerta, no un concepto, no una discusión política: es un joven que falleció y que (su muerte) requiere una explicación".

