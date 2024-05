Sala de la Cámara vota las RUF y el Ministerio de Seguridad Pública

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debatirá y votará, a partir de las 16:00 horas, los proyectos sobre las mentadas reglas de uso de la fuerza (RUF) y el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, dos de los asuntos que priorizó esta semana tras el crimen de tres carabineros en una emboscada en Cañete que conmocionó al país.

La ley sobre las RUF llega el hemiciclo precedida por la controversial indicación incorporada por las comisiones unidas Constitución y de Seguridad Ciudadana que establece que los uniformados que sean imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán juzgados por tribunales militares, en cuatro hipótesis: en estado de excepción constitucional y en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.

La disposición propuesta por la derecha fue visada en la instancia conjunta, pero sin consenso: 14 votos a favor y 12 en contra, con los diputados Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas) inclinando la balanza hacia la oposición.

Jouannet defendió su voto asegurando que "cuando empiecen a matar a concejales, alcaldes, como ocurre permanentemente en México, vamos a llegar a los militares; pero ya va a ser tarde porque (los criminales) van a estar hace mucho tiempo en las poblaciones, (y) el narcotráfico está hoy día".

"Cuando le pidamos a los militares que vayan a las poblaciones no van a ir, porque no van a tener ninguna garantía. Esto es lo que estamos haciendo hoy día y lo estamos haciendo en democracia, no en dictadura", agregó.

"A mí los tribunales militares me generan contradicción respecto de la igualdad ante la ley, cuál va a ser el rol de los civiles", dijo a su turno Calisto, "pero -apuntó- creo que es importante dar esta discusión política".

"No sé si es la propuesta más idónea. No sé si va a flotar. O sea, lo más probable es que esto va a ser una discusión política, pero va a rebotar en el Tribunal Constitucional o en alguna parte. Pero vamos a volver a tener este debate", continuó.

En Sala, la indicación requiere quórum calificado, es decir, 78 votos.

A priori, el escenario para la derecha en este respecto es adversa, puesto que, aparte de la división que hubo en las comisiones, en la sesión de hoy en el hemiciclo no contará con los votos de las diputadas Chiara Barchesi (Republicanos) y Paula Labra (independiente-RN), ambas por estar fuera del país; de Mauro González (RN), que pidió permiso para ausentarse por motivos particulares; de Karen Medina (PDG), que en general ha votado con la derecha, pero avisó de un impedimento grave; y José Miguel Castro (RN) y Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), que están pareados.

Además, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad al advertir que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

La Sala también resolverá el proyecto sobre el nuevo Ministerio de Seguridad, que separa ese rol que actualmente recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El texto fue votado esta mañana en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y pasó a la de Hacienda, antes de llegar al hemiciclo.

En la primera, se terminó de deliberar el articulado relativo al rol que asumirá Interior: el Gobierno proponía que la cartera ejerza como coordinador político y su titular asesore al Presidente de la República para la designación del resto de su gabinete, así como que los delegado presidencial regionales puedan nombrar a los seremis con acuerdo de los ministros sectoriales, sin tener que pasar necesariamente por la aprobación del Mandatario.

La derecha, sin embargo, rechazó el punto planteando que cada Gobierno podría tener su propio estilo para delegar responsabilidades.

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), defendió la idea del Ejecutivo: "Si tenemos delegados que arman después equipos con pura gente de su partido, el Presidente se dará cuenta de que tiene la samba canuta en esa región".

"Hoy día lo que sucede es que esta responsabilidad no está radicada en ningún lugar, porque cuando se nombra (por ejemplo) al seremi de Minería en la Región de Aysén, el Presidente de la República no tiene la más peregrina idea de quién es. Quién lo nombra, nadie sabe tampoco. Es un entelequia en que mete la cuchara a todo el mundo y nadie es responsable al final, esa es la realidad. Entonces, estamos debilitando cómo funciona el Gobierno en las regiones", argumentó.

En tanto, en la Comisión de Hacienda la opositora Sofía Cid (RN) cuestionó la importancia de apurar esta discusión, postura que choca con la mostrada por su sector hacia la diputada Maite Orsini (RD) cuando pidió, esta misma semana, "seriedad y tiempo" para revisar las RUF.