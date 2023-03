Tras los últimos y sucesivos hechos delictuales ocurridos en la comuna de Santiago, la alcaldesa Irací Hassler apuntó contra la gestión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: pidió mayor dotación policial y que la voluntad de la cartera "se traduzca en hechos concretos", porque "ha faltado mucho". Una crítica por la que fue consultada esta mañana, en El Diario de Cooperativa, la ministra Carolina Tohá: "No sé si la alcaldesa está enfrentada con el Gobierno, (pero) el Gobierno no está enfrentado con la alcaldesa", afirmó, puntualizando que ya han sido varias las veces en que "ella tiene declaraciones de este tipo, pero no vamos trenzarnos en esa discusión". Sobre medidas concretas, adelantó que "estamos elaborando una agenda de intervenciones profundas en los barrios Yungay, Balmaceda y Franklin, donde hay más indicadores de homicidios en la comuna de Santiago y la Región Metropolitana"; y espera que se materialice en conjunto con el municipio.

