Aguas Andinas explicó que las 36 horas que durará el corte de agua -programado para el primer fin de semana de septiembre- en las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago se debe a la realización de una "obra compleja".

La interrupción comenzará a las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre y terminará las 9:00 del domingo 7 de septiembre, a raíz del vaciamiento de un enorme acueducto para construir la nueva estación Pío Nono, que será parte del trayecto del teleférico en el cerro San Cristóbal.

"El acueducto El Carmen es uno de los principales de Aguas Andinas; tiene gran diámetro y abastece una parte importante de la población sur poniente de Santiago. Por lo tanto, no hay otra manera de hacer una nueva conexión del nuevo producto construido sin vaciar el acueducto actual", detalló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial de la empresa.

Desde la Seremi de Salud recomendaron que centros asistenciales afectados por el corte deben tener reservas de agua continuas durante el período en cuestión; mientras que el plan contempla la habilitación de 62 tanques de abastecimiento y la circulación de 30 camiones aljibe.

