Cortocircuito: Gobierno ordenó revisar concesión de Enel

El Presidente Gabriel Boric subió el tono este miércoles por los prolongados cortes de luz que desde el jueves pasado están afectando a cientos de miles de hogares en varias regiones del país, a consecuencia del paso del intenso sistema frontal que azotó el centro y el sur de Chile, y pidió al ministro de Energía, Diego Pardow, "revisar la concesión" de la distribuidora Enel, que opera en la Región Metropolitana.

"Hay graves e inexcusables incumplimientos por parte de las empresas: uno, no han cumplido con los plazos legales de reposición; dos, no han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos que han ido estableciendo día a día durante esta emergencia; tres, no han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas", dijo el Mandatario en una rueda de prensa en La Moneda, escoltado por el titular de Energía y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Acusó, en esa línea, que "hay empresas como Enel que han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en sus casas. Eso, desde mi punto de vista, como Presidente de la República, es absolutamente inaceptable y deteriora la credibilidad de las empresas y le hace un grave daño a ese sector".

"Estamos cursando diferentes multas y compensaciones para los afectados que se harán efectivas, no les quepa duda. Hemos dispuesto la ayuda del Estado, hemos ayudado a conseguir generadores para los casos más críticos, pero acá los responsables de informar y reponer el servicio son las empresas, que en esta crisis no han estado a la altura", sostuvo el Jefe de Estado.

El Presidente enfatizó que los sistemas frontales son "un fenómeno, más allá de sus características, previsible y, por lo tanto, las empresas tienen que invertir previamente para evitar este tipo de situaciones".

"Ni siquiera han sido capaces, en el caso de Enel, de cumplir con lo que ellas mismas han comprometido", reprochó.

"Las emergencias exigen -y sabemos que en nuestro país son cada vez más frecuentes, en particular las emergencias climáticas- que las empresas estén preparadas y dispongan de los recursos necesarios para enfrentarlos, que cumplan con su deber y den respuesta a las miles de familias que hoy están en una situación muy delicada, sin tener claro, ni siquiera, para las que llevan desde el jueves en la noche sin luz, cuándo se va a resolver, porque las empresas no han dado claridad al respecto", subrayó.

En esa línea, Boric remarcó que "no depende hoy día del Gobierno ni del Estado apretar un interruptor para poder dar la luz, no está dentro de nuestras posibilidades. Por eso estamos siendo tan exigentes y duros con las empresas, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de darles la luz a los miles de chilenos que hoy día están sin ella".

Boric emplazó a gerentes de empresas eléctricas: "Lo mínimo es que las compensaciones se adelanten"

A renglón seguido, el Mandatario emplazó a los ejecutivos de las distribuidoras, y sostuvo que "lo mínimo, desde nuestro punto de vista, es que las compensaciones se adelanten".

"Dentro de estos días se están empezando a despachar las cuentas de la luz. Yo les digo a los gerentes de Enel y a los gerentes de las empresas que debieran tener un poco de criterio y adelantar las compensaciones; no esperar a que les llegue la multa vía procedimiento sancionatorio, sino adelantar las compensaciones a quienes han estado todos estos días sin luz", señaló.

"Le solicité al ministro Pardow revisar la concesión de Enel"

"Con todo", añadió Boric, "le he solicitado al ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel".

El Mandatario admitió que "estas cuestiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad".

"Toma tiempo (suspender las concesiones), por supuesto. Estamos hablando de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil y es lo que le he pedido al ministro evaluar en función del comportamiento que han tenido las empresas", sentenció.

En la misma rueda de prensa, Pardow explicó que, si bien la instrucción fue dada esta jornada por el Presidente, esta medida se viene evaluando "desde hace algunos días".

"Ahora lo único que podemos anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones que esto tendría consecuencias, que son muchas", reconoció el titular de Energía.

A las 11:00 horas de hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que en la Región Metropolitana había 88.428 hogares sin suministro eléctrico, lejos del compromiso asumido por Enel.