Demócratas y Amarillos defienden como "fundamental" interpelación al ministro Pardow

La bancada Demócratas, Amarillos e Independientes continúa recolectando las firmas para interpelar al ministro de Energía, Diego Pardow, a fin de que responda a los cuestionamientos por el alza de las cuentas eléctricas que se materializa a partir de este mes tras el descongelamiento de las tarifas.

Según la Constitución, requieren el respaldo de al menos un tercio de los 155 diputados y diputadas en ejercicio para citar al secretario de Estado.

El diputado Andrés Jouannet (ex-DC), timonel de Amarillos, dijo que están cerca de alcanzar los apoyos necesarios y que esperan completarlos durante esta semana, que es distrital en la Cámara Baja.

"En este minuto llevamos 40 firmas, necesitamos 53 firmas, nos faltan 13 firmas, (y) creo que las vamos a conseguir inmediatamente (cuando) volvamos de la semana distrital", apuntó.

"Por tanto -reafirmó-, la interpelación sigue adelante. Nos reuniremos como bancada la próxima semana, el lunes, justamente ya para tomar las medidas. Yo creo que el día lunes o martes vamos a tener todas las firmas para poder interpelar al ministro Pardow, porque yo creo que ya es tiempo de que alguien empiece a poner la cara en el Gobierno, a mostrar responsabilidad", ya que, acusó, en La Moneda han abordado el asunto como si "aquí no pasa nada".

La bancada plantea abordar 15 puntos, entre ellos, conocer las responsabilidades políticas y administrativas del titular de Energía en el retraso de la dictación de decretos tarifarios 2023-2024; el rol del Ministerio en la tramitación de la Ley de Estabilización; los antecedentes que entregó en cada una de las instancias pertinentes y los criterios en el subsidio eléctrico, entre otros.

El diputado Miguel Ángel Calisto (ex-DC, hoy militante de Demócratas), quien será el encargado de llevar a cabo la eventual interpelación, opinó que el subsidio pudo ser automático y debe aumentarse pues -a su juicio- la alzas son "impagables".

"La interpelación al señor ministro de Energía es fundamental y por eso hemos recibido el respaldo de diversas bancadas políticas de oposición, pero también de parlamentarios de Gobierno", afirmó.

Sostuvo asimismo que "el Parlamento no se puede negar a poder interpelar, usar una herramienta de fiscalización tan importante como es la interpelación, para saber finalmente cuáles son los elementos de fondo que están en el interés del Gobierno respecto de no entregar más ayudas sociales a las familias chilenas que van a tener que enfrentar el alza del precio de la electricidad".

No obstante, desde Chile Vamos dijeron la semana pasada que no están de acuerdo con proceder con este mecanismo, puesto que el titular de Energía ha asistido a todas las comisiones parlamentarios adonde ha sido citado, por lo que el problema "no es falta de información (...) sino que la falta de un resultado más rápido y de alternativas distintas".

Pardow, por su parte, se ha manifestado "siempre disponible a entregar toda la información que nos solicita el Parlamento, en el formato que sea".

En paralelo, este miércoles sesionó nuevamente la mesa técnica que analiza, entre otros puntos, la viabilidad del proyecto de ley anunciado por el Gobierno para triplicar el alcance del subsidio. El foco de hoy fue la ayuda actual, cuyo proceso de postulación superó la meta del Ejecutivo y alcanzó las 1,6 millones de solicitudes.