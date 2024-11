Este miércoles es el último día para postular al subsidio eléctrico

Este miércoles 6 de noviembre es el último día para postular al subsidio eléctrico en su segunda convocatoria.

Quienes queden seleccionados recibirán el "subsidio de manera mensual en su cuenta de electricidad a partir de enero hasta junio de 2025", de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno.

Para esta ocasión habrá aumentos de los montos involucrados: de esta manera, para un hogar de un integrante, el subsidio será de 39 mil 807 pesos; si son dos o tres integrantes, el hogar será beneficiado en 51 mil 749 pesos; y si son cuatro o más integrantes, el subsidio ascenderá a los 71 mil 652 pesos.

Los requisitos para la postulación son pertenecer al 40% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares, y estar al día con las cuentas de electricidad.

El ministro de Energía, Diego Pardow, detalló que "es súper importante que la gente entienda que esto es un beneficio para las familias. Por lo tanto, si hay una persona que es arrendataria, que es allegada, puede postular igual, tiene derecho. No importa que la cuenta no esté a su nombre y que esté a nombre de otra persona, este es un beneficio que no se traduce en un ingreso para las personas, por lo tanto es compatible con cualquier otro subsidio, cualquier otro beneficio que estén recibiendo".

Los interesados pueden inscribirse en subsidioelectrico.cl, a través de las oficinas de ChileAtiende o en el call center 101.