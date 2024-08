¿Qué implicaría poner fin a la concesión de Enel?

La exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía Vivianne Blanlot explicó en Cooperativa los pasos que se deberían concretar para poner fin a la concesión de Enel, esto luego de que el Gobierno decidiera "revisar" dicho convenio con la distribuidora italiana.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Blanlot sostuvo que "revisar la concesión sólo significa hacer un análisis de si hay alguna acción que tomar respecto de la concesión. En el fondo, sólo significa que están analizando el tema".

"La eventual decisión de caducar una concesión significa varias cosas. En primer lugar, significa que una vez anunciado, evidentemente el afectado -que sería la empresa- tiene derecho a ir a la Justicia, oponerse y dar su razones por las cuales considera que no está justificado", aseveró.

En esa línea, la experta señaló que "la caducación (de la) concesión tiene que estar justificada, no es discrecional, y eso significa que hay que probar fehacientemente que lo ocurrido no fue fuerza mayor o que la empresa debería haber cumplido con todas las normas a pesar del fenómeno que ocurrió".

En caso de concretarse la caducación de la licitación, la exministra ejemplificó que "es lo mismo que cuando hay una quiebra y se instala una administración transitoria. Es una operación transitoria dispuesta por el Estado que puede contratar un operador, tener una organización que se puede hacer de muchas maneras, pero nunca se ha hecho en Chile, no tenemos la experiencia, y puede tomar muchos meses".

"No es la solución"

Blanlot enfatizó que la situación "es un tema complejo", puesto que "no podemos llegar y decir que resolveremos el tema caducando la concesión. Caducar la concesión significa no resolver el problema y postergar la solución y probablemente crear otros problemas".

La exministra también indicó que en este caso también podría haber responsabilidad del Estado y no solamente de Enel: "Lo que se tiene que analizar no es solamente qué falló en este caso, el tema tiene que ser más profundo y no solo pensar en que lo estamos analizando para ver si quitamos la concesión", sostuvo.

"Eventualmente puede haber una falla de cómo se ha desarrollado la distribución y no solamente en el caso de Enel, y si hay una falla en la forma en que se ha desarrollado la distribución en los últimos años, esa falla no es solo de la empresa, es una falla del sistema de la estructura de la organización sectorial que incluye al Ministerio (de Energía), al regulador y al fiscalizador", precisó Blanlot.

Agregó que "el regulador (SEC) es el encargado de supervigilar que se estén cumpliendo las normas, y eso tenemos que ver si se ha hecho, si se ha estudiado bien -antes de fijar las tarifas- cuáles son las adaptaciones a los mayores riesgos del cambio climático, la expansión de la ciudad, todo eso son consideraciones".

"Pero si el análisis tampoco lo ha hecho el Estado, entonces quiere decir que también el Estado está en falla, y esto es una responsabilidad compartida", manifestó.

"Tiene que haber una investigación"

Finalmente, la exsecretaria de Estado afirmó que "legalmente, el fiscalizador tiene que hacer una análisis riguroso de lo que ocurrió de este incidente, y después ver si amerita sanciones y de qué nivel son esas sanciones. Aquí tiene que haber una investigación para establecer muy claramente qué normas se violaron, en qué casos se podría considerar que fue fuera mayor y totalmente inevitable".

"Por lo tanto, es un trabajo bastante fuerte que tiene que realizar la Superintendencia De Electricidad y Combustibles (SEC) antes, a mi juicio, de que se pueda tomar alguna decisión", finalizó.