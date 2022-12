Diputados pedirán citar a ministros Jackson y Pardow por "fallida implementación" de gas a precio justo

Los diputados Álvaro Carter y Marlene Pérez (Ind-UDI) pedirán citar a los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Energía, Diego Pardow, por lo que denominan como una "fallida implementación" del plan piloto Gas a Precio Justo.

Los parlamentarios recordaron que la iniciativa buscaba llegar a 100 mil hogares y solamente fue entregado a tres mil familias, según se dio a conocer este martes.

Ante esta situación, Carter y Pérez estudian una interpelación en contra de Jackson y buscarán citar a Pardow a la Comisión de Energía, con el fin de que entregue antecedentes de la implementación del proyecto.

"Nosotros vamos a ocupar todas las facultades que tenemos para fiscalizar el actuar y el discurso de nuestras autoridades, porque aquí se hizo un verdadero trabajo publicitario que prometió a todos los chilenos un beneficio impracticable e inexistente. Eso a mi juicio es actuar de mala fe, pues la estatura del cargo de Presidente de la República o Ministro de Estado no puede ser utilizada para populismos", sostuvo Carter.

"Sabemos lo complejo que ha sido para las familias chilenas poder sostener el alza del gas licuado, por lo tanto me parece una verdadera burla y un acto de mala fe el anuncio del Gobierno sobre gas a precio justo, porque no existe tal programa en los términos prometidos, el Gobierno una vez más solo se quedó en palabras y desechó otro tipo de ayudas por insistir en este beneficio que claramente no logrará cumplirse", añadió.