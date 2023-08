"Alarma meteorológica" en regiones Metropolitana, de O'Higgins y Maule ante posibles deslizamientos de tierra

La Dirección Meteorológica decretó alarma meteorológica en la Región Metropolitana considerando el sistema frontal pronosticado por Meteorología y la preocupación que radica por las lluvias en lo alto de la cordillera, ante los riesgos de que se registren posibles deslizamientos de tierra.

Según informa el organismo en su sitio web, una alarma se genera cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas". Por ello, se llama a que las personas se mantengan informadas, sigan las instrucciones de autoridades y se preparen para medidas extraordinarias.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó que "hay un llamado general a tener precaución, a tomar medidas de seguridad, a seguir las orientaciones de las autoridades".

Desde el jueves a la jornada de este viernes "hay una cierta evolución" porque en la Región Metropolitana, que se encuentra en alerta preventiva, "estaba previsto que se mantuviera en alerta durante todo el temporal", por lo que ahora "estamos pasando a una situación de alarma", explicó Tohá.

Pese a ello, "los últimos pronósticos nos dicen que debiéramos alcanzar durante el día sábado casi los 100 milímetros de lluvia" en la capital, dijo.

Lo anterior quiere decir que la Región Metropolitana, junto a O'Higgins y Maule, va a estar "entre las regiones más afectadas por este temporal", advirtió la titular del Interior.

Por todo lo anterior el Ejecutivo estableció un puesto de comando para monitorear los eventuales efectos del sistema frontal en el Cajón del Maipo y en Talagante, lugares que se vieron afectados por el temporal de junio.

Atención 👀🌧️



Durante estos días de lluvias intensas, no visites zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario.

Cuídate y no te expongas al riesgo de un aluvión 🤝.



Más recomendaciones en https://t.co/XEKASCH6hg pic.twitter.com/ORbHuXifJR