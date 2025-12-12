Síguenos:
Alerta en La Araucanía por posibles tormentas eléctricas en la precordillera

El Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la precordillera de la Región de La Araucanía, por fuertes vientos y eventuales tormentas eléctricas.

Es posible que tal condición meteorológica se prolongue incluso hasta el domingo, cuando tendrá lugar la segunda vuelta presidencial, por lo que se alistan medidas para facilitar el sufragio de las personas a pesar del pronóstico.

Durante esta semana, ya se ha reportado caída de rayos y bastante viento en la región, especialmente en las zonas precordillerana y lacustre -es decir, Pucón, Villarrica y Curarrehue-, causando dificultades menores en algunos sectores rurales.

Las + leídas