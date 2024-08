Paulina Vodanovic, timonel PS, asemejó a eléctricas con isapres: "Forma parte del negocio no cumplir, no podar los árboles, no soterrar y pagar la multa, porque es más barato" #CooperativaContigo https://t.co/lE3yKsc18z pic.twitter.com/otjM87mMYz