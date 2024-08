19:07 - | Aún "no se puede identificar ni a los ocupantes ni la camioneta que se encuentra en el mar, todavía flotando, lo que genera un peligro para la navegación, pero esta Capitanía de Puerto está emitiendo un mensaje de seguridad a los navegantes", reportó el capitán de Puerto, que puntualizó que "no existen trazas de combustible en el sector hasta el momento"

Camioneta fue arrastrada por las marejadas cerca del edificio Bosque Mar en San Pedro de la Paz. Armada confirma que el vehículo sigue en el mar y no hay trazas de combustible alrededor. Emitieron alerta de seguridad porque es un riesgo para la navegación @Cooperativa pic.twitter.com/VrihQlgLjD

18:46 - | Siete naves vararon este viernes en la playa Loncura, en Quintero, producto de los fuertes vientos: cuatro lanchas de practicaje, un yate, una lancha a motor y una plataforma naval. El comandante Héctor Salgado, capitán de puerto, indicó que "las agencias y los armadores han tomado medidas necesarias rápidamente para llevar las embarcaciones a un lugar seguro para su reparación. No hubo afectación a vidas humanas ni contaminación en el medio ambiente marino".

18:34 - | Delegado regional de Coquimbo, Galo Luna: "Hasta ahora no tenemos mayores afectaciones que comunicar. No registramos alteraciones graves, afectaciones a personas o al orden vial. Tenemos todas las rutas despejadas (...) Sí estamos experimentando problemas en las ciudades por falta de locomoción colectiva, menor y mayor"

18:25 - | El Ministerio del Interior informó que habrá refuerzos de Carabineros en sectores con semáforos apagados y en las zonas que no tengan suministro eléctrico durante las próximas noches

17:14 - | "El primer reporte que tenemos hoy es un mapa de la ciudad, con sectores que con toda certeza no van a tener reposición este viernes", apuntó el delegado metropolitano, que precisó que las eléctricas se comprometieron a informarlo a las 19:00 de este viernes

15:44 - | Seremi de Energía del Biobío, Daniela Espinoza : "Está Bomberos en el lugar, y estamos tomando todas las medidas para asegurar que este tipo de situaciones no se repitan"

12:53 - | Cristóbal Torres, meteorólogo DMC: Hoy seguirán cayendo gotas en la RM, pero no como en la mañana, y se espera que empiece a declinar durante mañana

12:49 - | Cristobal Torres, meteorólogo DMC: Las fuertes rachas de viento son poco usuales, pero pasan, y van a volver a pasar probablemente en un futuro no tan lejano

12:24 - | El gerente general de Enel confirmó que "son %u201C200 puntos, 200 alimentadores, líneas de media tensión que fueron afectadas, pero muchas son afectadas en varios puntos, no solamente en uno%u201D y que, en ese sentido, "esto puede tomar varios días".

12:18 - | Enel: Tenemos más de 200 puntos que están siendo afectados (...) hubo vientos que no veíamos en Santiago desde hace muchos años.

11:32 - | Gerente general de Enel Distribución: Desde el 2010 que no teníamos una situación tan compleja como la que estamos viviendo en este momento . La verdad es que vivimos ayer vientos de 125 kilómetros por hora en algunos puntos de Santiago, lo que afectó de manera muy importante e inédita nuestra infraestructura.

11:22 - | Meteorólogo Eduardo Sáez: Como ya se presentó este fenómeno se puede dar de nuevo, pero no tan seguido. No se había dado nunca con esta intensidad

11:18 - | Claudio Orrego, gobernador metropolitano: Cuando tu ves un árbol arrancado completamente, y no tiene muchas raíces, es uno impacto de la sequía, que es invisible a los ojos de las personas, salvo cuando ocurren circunstancias como estas

11:06 - | Claudio Orrego, gobernador metropolitano: Le pedimos a la gente que se cuide, que no se acerquen a los cables

10:36 - | Ministra Carolina Tohá: Durante la noche se alcanzó vientos con niveles que no habíamos visto hace muchos años en la región

10:33 - | Ministra Carolina Tohá: En Los Ríos y Los Lagos, donde no hay una gran afectación, hay dos personas fallecidas

10:32 - | Ministra Carolina Tohá: Es Coquimbo no hay mayores afectaciones, en Valparaíso un 7% de los clientes de la región están sin energía eléctrica , en O'Higgins las mayores afectaciones han sido por los vientos

09:14 - | Debido al intenso sistema frontal en la Región de Valparaíso, la Armada recomendó este viernes no ingresar al mar, no hacer actividades de no ser necesarios en el borde costero y estar siempre atentos a las recomendaciones de la autoridad marítima.