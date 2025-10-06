Temperaturas volverán a los 30 grados esta semana en Santiago

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló en Cooperativa que las temperaturas subirán gradualmente durante esta semana en la Región Metropolitana, hasta llegar a los 30 grados Celsius el jueves.

El experto explicó que esta mañana fue fría, con una mínima de 3,1 grados debido a una "masa de aire que venía detrás del sistema frontal y los cielos despejados durante la noche", pero que "ya tienden a subir las temperaturas".

"Hoy solamente se alcanzarán los 24 grados, pero ahí vamos en ascenso: mañana martes, 26 (la máxima) y 6 la mínima; incluso sigue (el aumento) hasta el día jueves, donde vamos a alcanzar los 30 grados", explicó.

Por otro lado, Zúñiga pronosticó llovizna en la Región de Antofagasta y lluvia en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

En cuanto al partido de Chile contra México en la Copa Mundial Sub-20, que se jugará contra mañana alrededor de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, apuntó que habrá buenas condiciones, con "un poquito de viento en la tarde".

"El mismo sistema de alta presión fría genera vientos de hasta 40 kilómetros por hora en el sector costero, que se mantienen hasta la noche de mañana, pero con cielo completamente despejado", dijo.