Ante los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que pone la tasa de desocupación nacional en un 8,9% en el trimestre agosto-octubre de 2023, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, indicó que "estamos en una emergencia laboral que no ha sido reconocida como tal" y a pesar que la inflación ha bajado en el último tiempo, "el ajuste se está pagando a nivel de ingreso de las personas, porque esos empleos que no tenemos, son ingresos que no están en los hogares, entonces el costo es real", remarcó.

