Llamado a la responsabilidad: El 12% de los conductores admitió haber consumido alcohol o drogas

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) advirtió que uno de cada 10 conductores admitió haber consumido alcohol o drogas antes de manejar, por lo que las autoridades reforzaron el llamado a la responsabilidad con miras a las Fiestas Patrias de la próxima semana.

Un estudio de la Conaset y la Asociación Chilena de Seguridad, que analizó la percepción de riesgo, las conductas al conducir y el conocimiento de las normativas que restringen la ingesta de esas sustancias, constató que un 12% de los encuestados reconoció haberlas consumido previo a conducir.

El 67,6% de quienes respondieron de esa forma son hombres.

A 10 años de la entrada en vigencia de la ley Emilia, el 55% de las personas dice haber visto un cambio de actitud a la hora de manejar, de forma directa o en su entorno, según reveló un estudio de la @Achs_Seguro con el MTT, a través de @conaset. pic.twitter.com/GalcJeq38z — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 10, 2024

"El llamado muy importante a todas las personas, especialmente a los varones, es a que entendamos que no podemos manejar después de haber consumido alcohol", exhortó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que precisó que "de cada cinco personas que mueren en Chile por siniestros viales, cuatro son hombres; (y) de las mujeres que mueren, solamente un 20% iba conduciendo y el otro 80% o iba de pasajera o era peatón".

"Por ningún motivo lleven su celular en la mano", complementó, alertando que "si uno se distrae dos segundos cuando va a 120 kilómetros por hora en una autopista que lo permite, son 66 metros que avanzó el vehículo (sin concentración por parte del chofer)". En ese escenario, "si hay un camión o un ciclista que se cruzó, o una persona está en la vía, y tú vas a 120 kilómetros por hora, en ese momento recién vas a poder reaccionar", advitió.

Durante las Fiestas Patrias de 2023 se registraron 1.100 accidentes de tránsito, que terminaron con 25 personas fallecidas: el 17,7% de los siniestros estuvo asociada con el consumo de alcohol y/o drogas.

A 10 años de la vigencia de la ley Emilia, un 55% dice haber visto un cambio de actitud a la hora de manejar.



El ministro @JuanCaMunozA, junto con @Achs_Seguro, @conaset y @Carabdechile, presentan “Estudio de Seguridad Vial y consumo de alcohol y drogas”. pic.twitter.com/j6JWtOxGOk — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 10, 2024

A 10 AÑOS DE LA LEY EMILIA, AÚN "QUEDA MUCHO POR HACER"

Este mes también se cumplen 10 años de la implementación de la Ley Emilia, impulsada por la fundación que levantaron los padres de Emilia Silva Figueroa, una pequeña de apenas nueve meses que murió por culpa de un conductor ebrio que chocó al vehículo de la familia.

Sobre la percepción ciudadana, el 55,3% de los encuestados dijo haber visto un cambio de actitud a la hora de manejar, ya sea de forma directa, o bien, en sus entornos.

"Han sido 10 largos años de trabajo desde una organización civil como la nuestra. También me alegra saber que la gente ha entendido que si se bebe, no se conduce. Y que vayan dimensionando que tampoco se puede conducir bajo la influencia de las drogas", comentó Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia y madre de la lactante fallecida en en enero del 2013.

No obstante, "siempre queda mucho por hacer, porque lo que es significativo para nosotros es que, en algún momento, la cantidad de víctimas sea cero; y mientras no sea así, no se celebra".

"Yo no quiero que nadie tenga que estar en nuestros zapatos. Que efectivamente (las personas) lleguen a abrazar a sus seres queridos después de estas celebraciones", expresó.

La Ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves gravísimas o la muerte; y establece como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o la alcoholemia.

Se complementa con la Ley Tolerancia Cero, en vidor desde 2012, que bajó los límites de alcohol permitidos en la sangre para los conductores y agravó las sanciones por el manejo en esas condiciones.