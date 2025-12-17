Ley Jacinta: las claves del proyecto que cambia licencias, seguros y normas laborales

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer, por unanimidad, las modificaciones del Senado al proyecto conocido como Ley Jacinta, iniciativa que busca fortalecer los requisitos físicos y psíquicos para obtener o renovar licencias de conducir, además de incorporar medidas de protección vial y apoyo laboral en situaciones de duelo.

La norma, que homenajea a Jacinta González Schnitzer, una guagua de apenas cinco meses fallecida en 2022 tras ser atropellada por un conductor de 80 años con cáncer avanzado, modifica la Ley de Tránsito y otros marcos legales para elevar los estándares de seguridad vial y responsabilidad ciudadana.

Estas son las claves:

Certificación médica más rigurosa

A partir de ahora, todas las personas que tramiten una licencia de conducir deberán suscribir una declaración jurada en la que acrediten no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas.

La idoneidad física y mental será evaluada conforme a un nuevo reglamento que dictarán el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y el Ministerio de Salud (Minsal) dentro de los próximos 12 meses.

Declarar falsamente estar en condiciones aptas constituirá una infracción gravísima, sancionable con la cancelación de la licencia.

Las municipalidades, por su parte, deberán aplicar procedimientos estandarizados para acreditar las condiciones físicas y psíquicas de los conductores.

Más seguridad para niños en motocicletas

La Ley Jacinta también incluye disposiciones específicas para proteger a niños y niñas que se trasladen en motocicletas. Se establece:

Edad mínima de 12 años para ser pasajeros

Deberán viajar en una posición segura, con los pies apoyados

Se prohíbe terminantemente transportarlos entre el conductor y el manubrio, práctica considerada altamente riesgosa.

SOAP con mayores coberturas y pagos más rápidos

Otra de las innovaciones relevantes es la modificación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP):

Se duplican las coberturas en caso de fallecimiento, que pasa de 300 a 600 UF , y por lesiones, de 200 a 400 UF .

, y por . Se reducen los plazos de pago a siete días en caso de muerte, lo que busca entregar un apoyo más ágil y digno a las familias afectadas.

Protección laboral ante la pérdida de un hijo

La norma introduce un cambio en el Código del Trabajo, otorgando un fuero laboral de un mes a madres y padres trabajadores que enfrenten el fallecimiento de un hijo, hija, cónyuge o conviviente civil.

En casos de contratos a plazo fijo o por obra determinada, el fuero se mantendrá vigente por la duración del vínculo laboral o su término.

Entrada en vigencia

El reglamento que fijará los criterios médicos deberá dictarse dentro de un año desde la publicación de la ley. Las reformas a la Ley de Tránsito comenzarán a regir 90 días después de la publicación de dicho reglamento.

Con estas medidas, la Ley Jacinta busca prevenir accidentes relacionados con condiciones médicas no declaradas, promover una mayor responsabilidad al volante y ofrecer mejor protección y acompañamiento a las familias afectadas por tragedias viales.