Expertos cuestionan duramente plan propuesto por la CChC a candidatos: "Grotesco"

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) celebró el miércoles un encuentro con seis de los candidatos presidenciales para la elección de noviembre, oportunidad en la que el gremio presentó su propuesta "Chile posible al 2030", en el que se incluyeron propuestas como el fin del pago de contribuciones y la creación del IVA diferenciado.

Algunos de los postulantes a La Moneda estuvieron de acuerdo con este plan y otros difirieron. Y este jueves los economistas que debatieron en El Primer Café de Cooperativa fueron críticos de lo expuesto por la CChC, pues expusieron que solo plantearon medidas que les favorecen como organismo.

Claudio Agostini, académico de la universidad Adolfo Ibáñez, expuso que "estas son todas propuestas que favorecen a la CChC. Me parece grotesco que invito a los candidatos para revisar propuestas y propongo puras cosas que me favorecen a mí. Además la mayoría son malas políticas tributarias. El IVA diferenciado es una mala política tributaria, abre espacios de evasión y elusión. Y siempre termina favoreciendo no necesariamente a quien uno quería favorecer. Y eliminar las contribuciones beneficia al 25% de más altos ingresos. Al final es 'quiero que le bajen los impuestos a mi negocio, que beneficien a mi negocio'. Es muy grotesco".

Fernando Carmona, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), ligado al Partido Comunista, apuntó por su parte que "está comprobado que una carga tributaria mayor y una mejor repartición de los ingresos son fundamentales para el desarrollo de los países. No son consecuentes las solicitudes de los empresarios. Hay una mirada muy de corto plazo. Plantean que bajando el nivel de impuestos se incentiva la actividad económica porque pagan menos impuestos, pero eso no ha funcionado en ninguna parte. Nos presentan como ejemplo países que hacen todo lo contrario".

Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible sostuvo que "ese tipo de medidas puede tener impacto negativo en la seguridad de las comunas más modestas. Eliminar las contribuciones lo rechazó la ciudadanía en el segundo proceso constituyente. La Cámara Chilena de la Construcción presentó propuestas contradictorias".

Y Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía y negocios de la Universidad de Chile, aseguró que "uno puede pensar que disminuir los impuestos puede generar inversión, pero eso es en el corto plazo; en el largo plazo hay que establecer impuestos que tienen que subir. En eso tenemos una brecha importante que cubrir y medidas en el sentido contrario son incompatibles. No corresponde pensar en exenciones tributarias y baja de impuestos. Soy bastante contrario a ese tipo de políticas que son muy populistas, porque la gente dice 'voy a pagar menos plata y me conviene'".