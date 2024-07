Más de 500 mil personas que viven solas requieren ayuda del Estado, pero no tienen acceso

El estudio de "Caracterización Hogares Unipersonales en Déficit Habitacional" de la plataforma Déficit Cero reveló que reveló que alrededor de 1 millón 351 mil personas viven solas en nuestro país, y 500 mil de ellas no están pudiendo acceder a beneficios del Estado.

La directora de políticas públicas de Déficit Cero, Trinidad Vidal, explicó en Cooperativa que el estudio se evidencia los cambios demográficos del país, en donde "hoy día tenemos menos nacimientos, más personas mayores", lo que va relacionado con decisiones personales.

"El número (de hogares unipersonales) ha aumentado de manera bien impresionante: en los años. O sea, en los años 90 había un 7% y hoy día son un 20%. Hay más de un 1 millón 300 mil hogares que son solo de una personas y de esos, aproximadamente, hay más de 500 mil que necesitan algún tipo de ayuda del Estado para acceder a la vivienda".

Bajo esa premisa, Vidal planteó que existe un "sentimiento de abandono de estas personas", por "no sentirse merecedores (de beneficios estatales), porque la política pública no los hace merecedores de ayudas en esta y en otras dimensiones. Plantean sentirse castigados o discriminados por no tener hijos o tener parejas".

"Y efectivamente, las políticas habitaciones no están orientadas a este perfil, salvo el caso de los adultos mayores, que ellos sí pueden postular a algunos beneficios. Es un problema importante que no solo se traduce al tema de vivienda. En general, es un grupo que no está priorizado por el número de cantidad de personas, pues la política pública suele priorizar un hogar de 4 personas frente a uno de 1 persona, y eso tiene sentido", manifestó.

"UN DESAFÍO QUE VIENE SUBIENDO"

En cuanto al perfil de las personas que viven en hogares unipersonales, Vidal dijo que es "un grupo súper vulnerable, en la falta de redes sociales y temas económicos, que está vinculado a la precarización laboral". Por lo que también está relacionado con un arriendo más informal, sin contrato, o subarriendo de una pieza.

"Hay países que tienen oficinas o instituciones concentrados en este grupo, para algunos las soluciones van de estrategias de cohabitación, administradas por el estamento público o organizaciones de la sociedad civil, flexibilizar ayudas para pagar gastos básicos", explicó, y reparó en el subsidio de arriendo al que hogares unipersonales no pueden optar, salvo que estén compuestos por adultos mayores.

En ese sentido, Vidal advirtió "este es un desafío que viene subiendo de a poco, pero que no nos hemos sentado a pensar en cómo darle solución. Y sobre todo a prepararnos porque yo diría que va en crecimiento, no que vaya a la baja".