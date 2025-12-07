"No es para evitar el desalojo": Minvu defendió expropiación en San Antonio y pidió no "escalar el conflicto"

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió este domingo una declaración pública para precisar aspectos jurídicos respecto de la orden de desalojo y expropiación de parte de los terrenos de la megatoma en el Cerro Centinela de San Antonio, Región de Valparaíso.

Esto, tras el anuncio de diputados de Renovación Nacional de un requerimiento ante la Contraloría General de la República para evaluar la legalidad de dicha orden.

Desde el Minvu se reafirmó el "total respeto del uso de la institucionalidad", explicando que esta facultad "se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios".

Recordó que la Constitución "establece que la expropiación debe estar autorizada por ley general o particular".

Esta autorización, según el Ministerio, implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación, tales como "utilidad pública" o "interés nacional".

"El procedimiento de expropiación, según la declaración, debe estar legalmente tramitado, según lo dispuesto un decreto de la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones (LPE) y la indemnización al propietario debe pagarse en efectivo y al contado", se puntualizó.

Además, se reconoce "el derecho a la acción mediante los reclamos especiales contra del acto administrativo expropiatorio y el monto provisional de la indemnización".

Rol del Minvu y Serviu en políticas habitacionales

En cuanto a la atribución de la facultad expropiatoria, el Minvu precisó que diversas leyes "otorgan al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la responsabilidad de implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana".

En este contexto, los Serviu, brazo ejecutor de estos planes, "pueden adquirir, subdividir y urbanizar terrenos, y realizar funciones de radicación y erradicación de campamentos y poblaciones marginales".

La "causa expropiandi" o motivo de utilidad pública se consagra en un artículo que "faculta a los Serviu para expropiar terrenos para el cumplimiento de los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo del Minvu y publicados oficialmente".

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo defiende la constitucionalidad y la necesidad pública de la expropiación parcial de los terrenos en San Antonio, ligándola a programas habitacionales. (FOTO: ATON/Referencial)

Cerro Centinela: Necesidad habitacional y cumplimiento judicial

El caso específico de la toma Cerro Centinela fue abordado con énfasis, destacando que "representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del 2024".

El Ministerio señaló también que "la expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales (...) con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia".

En línea con esto, el Gobierno "ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso" y "ha informado a la I. Corte que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras".

Esta acción se presenta como una respuesta directa al déficit habitacional de más de 11.000 personas y un mecanismo clave para acatar la sentencia judicial de desalojo (FOTO: ATON/Referencial)

Garantías para propietarios y llamado a la calma

Finalmente, el Minvu recordó que "dentro del proceso expropiatorio, el propietario de los terrenos, y también el Serviu, si corresponde, podrán ejercer los derechos que la ley les concede", incluyendo la intervención de una comisión de expertos para definir la indemnización provisional y la posibilidad de apelación ante el tribunal competente en caso de desacuerdo.

La declaración concluye con un llamado a "evitar la polarización y el escalamiento del conflicto", enfatizando que el Gobierno "ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura".