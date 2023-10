Castro: Es un error dejar en manos de jueces el aplicar o no cárcel en usurpaciones no violentas

El senador socialista Juan Luis Castro respaldó el veto del Gobierno a la ley de usurpaciones para evitar la "autotutela" o "justicia en mano propia", pero criticó que deje en manos del juez las sanciones por tomas "no violentas", que van desde una multa de 6 a 10 UTM o presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 541 días de cárcel.

"El proyecto de veto sobre usurpaciones logra resolver el problema originario, que era terminar con la autotutela o con que grupos de privados se enfrenten a usurpadores y viceversa, donde al final la justicia queda en manos de los interesados y no en manos de la policía o la justicia como corresponde. Ese es el grave error que se busca enmendar y creo que ese error se corrige", dijo el parlamentario por la Región de O'Higgins.

Sin embargo, advirtió que "se abre una nueva arista": "Como estaba la ley establecida, definía que nunca debía haber menos que cárcel para cualquier tipo de usurpación. Ahora se deja a criterio del juez -en aquellas 'no violentas'- definir multa o cárcel y creo que ese es un error".

DIPUTADO LEAL (UDI): "NO ESTAMOS DISPONIBLES"

Desde la oposición, el diputado Henry Leal (UDI), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, reiteró que "no estamos disponibles para que un delito tan grave que afecta la propiedad, el derecho de propiedad, que te usurpen, que se adueñen de tu casa, sea cual sea el mecanismo, con o sin violencia, tiene que tener un reproche jurídico potente y no puede ser una multa. Y ese es el tema de fondo que el Gobierno no ha entendido".

Desde el centro político, en tanto, el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, ratificó que "vamos a decir que no a la autotutela", que tildó como "un camino complejo y que puede abrir puertas que no sabemos dónde pueden conducir".

"La autotutela puede ser el inicio de una escalada de grupos paramilitares en el país y eso ha dado malos resultados en América Latina. Las armas y el uso de la fuerza tienen que ser una potestad exclusiva del Estado y esa es nuestra convicción y por eso no a la autotutela", señaló el congresista.

"Pero, por otra parte, con la misma convicción y claridad, decimos que en las usurpaciones tiene que haber pena de cárcel", complementó Aedo.

Cabe recordar que como el Ejecutivo ingresó con suma urgencia el veto al Congreso, su discusión y su votación no puede pasar más allá del 19 de octubre, fecha en que debe quedar zanjada la ley de usurpaciones.