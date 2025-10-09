09:33 - | Pese a la resistencia inicial de algunos pobladores, se retiraron pacíficamente.

09:33 - | Comenzó la demolición de la "Toma Dignidad" en La Florida, con camiones y retroexcavadoras: #Cooperativa90 Comenzó la demolición de la "Toma Dignidad" en La Florida: Los pobladores se retiraron pacíficamente, tras reclamar por una falta de soluciones habitacionales (Videos: @_felipecofre) pic.twitter.com/HeCzfeXzAh %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025

08:49 - | En cuanto se corten los suministros básicos, se procederá al desalojo de estas personas, y eventualmente, a la demolición de las casas que se han levantado en los últimos años.

08:48 - | Unos 50 vehículos de Carabineros se instalaron en los alrededores para frenar posibles incidentes con los vecinos, mientras que los agentes de diálogo siguen tratando de convencerlos de abandonar el terreno.

08:42 - | La alcaldía incluso acusó que el resto de los vecinos ni siquiera se interesaron por postular al beneficio ofrecido.

08:40 - | Según el municipio, los beneficiados con el subsidio de arriendo -de 500.000 pesos, por un año- deben retirarse de la toma para recibirlo, y los pobladores que no lo tendrán no cumplen con las condiciones y requerimientos para otorgárselos.

08:37 - | Con todo, la mujer manifestó: "No nos vamos a ir, vamos a pelear".

08:34 - | "Quedamos de acuerdo (con las autoridades) en que había tres salidas, y ahora, están diciendo que son dos salidas. Está bien, pero ¿qué pasa con la gente que va a salir? Nadie tiene el subsidio... Son 50 personas que tienen subsidio, supuestamente, porque no lo hemos visto", acusó la pobladora.

08:32 - | La situación se ha tornado más tensa: al menos una dirigenta de los vecinos aseguró que no se van a retirar, pues no han recibido los subsidios prometidos para dejar la toma.

08:31 - | Personal de Enel comenzó a trabajar en el retirado de las conexiones eléctricas irregulares del campamento.

07:50 - | Personal del GOPE de Carabineros ya se constituyó al exterior de la toma.

07:39 - | En estos cinco años de la toma, en su interior se han reportado incivilidades y homicidios, e incluso múltiples incendios.

07:39 - | No obstante, ha trascendido que no todos dejaron el lugar, a pesar del inminente desalojo.

07:38 - | Por estos días, personal municipal se ha encargado de empadronar a estas personas y de ofrecerles soluciones habitacionales, como subsidios de arriendo, para que se retirasen con anticipación.

07:37 - | Durante esta semana, funcionarios avisaron a las 190 familias ocupantes que el lugar sería desalojado, aunque sin indicarles la fecha ni la hora del operativo.

07:36 - | Los funcionarios van rumbo al campamento, establecido en calle Sánchez Fontecilla con Avenida Departamental en el año 2020, y donde viven cerca de 600 personas.