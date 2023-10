Timonel del PC defiende "tomas de terreno que han sido impecables"

Mientras parlamentarios de derecha critican una supuesta laxitud penal en el veto presentado por el Gobierno al proyecto de ley de usurpaciones, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió a defender al menos ciertas tomas de terrenos.

Lo manifestado por el exdiputado tiene que ver con que, si bien la propuesta del Ejecutivo exime a familias de campamentos de ser detenidas y desalojadas, sí pueden ser imputadas y condenadas a una multa por el eventual delito de usurpar.

Al respecto, el timonel del PC planteó en Emol TV que "lamentablemente, siento que las posiciones de derecha, que están en el origen del proyecto que fue vetado, insisten en que de lo contrario —incluso llegan a la siguiente figura— sería un indulto per se".

"Creo que llevar así el debate es no querer hacer el debate, es eludir el debate e imaginar que si yo tengo una propiedad, a todo evento, así la este usando o no, más allá de que sea o no lícito la usurpación, tendrá que usarse la fuerza de mi parte y de mi cargo, no del Estado, para resolverlo", reflexionó.

Carmona agregó que "ese es un tema muy grave, muy serio; desconoce que muchas zonas de la vida organizada de la sociedad están construidas —por ejemplo, el derecho a la vivienda— en base a tomas de terrenos que han sido impecables".

BANCADA RD: EL VETO ES LA ÚNICA OPCIÓN QUE QUEDA

Por su parte, la jefa de los diputados RD, Ericka Ñanco, señaló a El Mercurio el miércoles que el debate del proyecto "nos pone en una disyuntiva: esta no fue una ley impuesta por el Gobierno, es una ley que se impuso por la derecha (...) Lamentablemente, el veto es la única opción que nos queda".

"Estamos viendo el mal menor básicamente, porque si se aprueba el veto igual tenemos que manifestarnos en contra de la criminalización de la legítima demanda de cómo se ha logrado lo tomado históricamente, ya sea para reclamar territorio o vivienda, pero por otro lado, si no se aprueba el veto, se aprueba la ley tal como está y eso sí que criminaliza. Estamos analizando los 14 puntos del veto para ver qué es lo mejor para nuestra gente", manifestó.

La parlamentaria abordó el proyecto durante una rogativa realizada junto a diversosa grupos en los jardines del Congreso, quienes rechazaron que las glosas del Presupuesto relacionadas con el programa de compra de tierras de la Conadi, porque "insisten en poner trabas para que comunidades movilizadas puedan optar a la compra de terrenos".