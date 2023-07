Nuevo cómputo: El Gobierno ha entregado un cuarto de las 260 mil viviendas comprometidas a 2026

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó esta mañana la ceremonia de inauguración y entrega de llaves del conjunto habitacional Vista Alegre, correspondiente al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), que beneficiará a 80 familias de menores ingresos de la comuna de La Calera, Región de Valparaíso.

En la ocasión, el secretario de Estado destacó que "aquí estamos haciendo viviendas con una nueva tecnología, con una superficie de 57 metros cuadrados, estacionamiento y equipamiento. Es decir, un conjunto de condiciones para vivir una mejor vida. Valoremos lo que se va logrando, porque no solo hay más viviendas, sino que también viviendas de mejor calidad para las familias".

Asimismo, Montes informó los avances del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2026, estrategia presentada por el Presidente Gabriel Boric en julio del año pasado y que busca abordar la necesidad de viviendas en el país.

Una de los objetivos del programa está el entregar 260 mil soluciones habitacionales durante el actual periodo de Gobierno.

"Las metas se van cumpliendo. A nivel nacional, ya llevamos 64 mil 355 viviendas entregadas. Eso significa que el 24,8% de la meta ya está cumplida. Además, 129 mil viviendas se encuentran en ejecución y 75 mil están por iniciar su construcción", anunció el ministro.

El conjunto habitacional Vista Alegre, edificado en un terreno adquirido con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Valparaíso, está ubicado en las cercanías de servicios y equipamiento, como colegios, centros asistenciales de salud y paraderos de locomoción colectiva. Además, incorpora una sede comunitaria de 64 metros cuadrados y áreas verdes.

📌 Las 4 torres cuentan con departamentos y espacios comunes, cuyas características son:



🛏️ 3 dormitorios

🚿 Baño

🍴 Cocina

🛋️ Living-comedor

🌳 Áreas verdes

📢 Sede social pic.twitter.com/dtM6FclySv — MINVU - Chile (@Minvu) July 20, 2023

"LO QUE FALTA ES OFERTA"

En la víspera, Montes reconoció en la Comisión de Vivienda del Senado que varios de los proyectos que se enmarcan en el Plan de Emergencia Habitacional se han "lentificado" por los problemas de acceso al financiamiento que han tenido las empresas del rubro inmobiliario para ejecutar los programas de la política impulsada por el Minvu.

Hoy, en La Calera, el ministro afirmó que "es claro que tenemos un problema fundamentalmente de oferta".

"Chile tiene que producir más viviendas para los sectores de medios-bajos ingresos y para los sectores de bajos ingresos. Necesita producir más", planteó.

Advirtió, sin embargo, que "obviamente en todos los países hay que analizar la demanda, porque no es homogénea. No son todas las familias iguales, las regiones no son iguales y, a partir de eso, (se debe) trabajar con las familias, y nosotros trabajamos harto con las familias".

"El problema principal es producir más viviendas sociales. Hoy día no sacamos nada con elevar los subsidios para arriendo, por ejemplo, porque, si elevamos los subsidios con las mismas viviendas, lo que ocurre es que sube el valor de la vivienda", alertó Montes.

Y reiteró: "Lo que falta es oferta y por eso es que hemos hecho un llamado como un tema nacional, de todos. No es un problema solo de este Gobierno; es de todos, y creemos que (es importante) la unidad del país y que cada uno colabore -las empresas, las familias, todo el Estado- para realmente producir las 260 mil, por lo menos, en este periodo, que no es suficiente, pero es la meta que creemos realista".

"NO HAY QUE PERDER EL FOCO NI EL RITMO" EN MEDIO DEL CASO CONVENIOS

El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, dijo a Cooperativa que "entendiendo la relevancia que tiene enfrentar las graves problemáticas en materia de transparencia, de probidad, que han sucedido en los últimos meses respecto, por ejemplo, al caso convenios, nos parece sumamente relevante hoy día resaltar que no se puede perder el foco ni el ritmo que se ha estado teniendo en materia de política habitacional, de políticas públicas".

Lo anterior, dijo el exdirector de TECHO-Chile, "ha permitido avanzar en una serie de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para innovar en implementos, para aprobar leyes que permiten apurar la producción de viviendas, para adquirir suelos y una serie de otros elementos que podrían efectivamente aumentar la oferta habitacional para dar respuesta urgente a la problemática y la demanda social que existe respecto a las viviendas".