La nave europea Juice logró inédita y "arriesgada" hazaña en su viaje a Júpiter

La nave europea Juice, que viaja desde abril de 2023 a Júpiter, completó con éxito el primer sobrevuelo Luna-Tierra del mundo, una maniobra "arriesgada e impecable" en la que, además, la sonda pudo probar sus instrumentos científicos.

"El comportamiento de la sonda ha sido excelente, estamos empezando a analizar los datos, ha sido un gran éxito", resumió a EFE Ignacio Tanco, director de operaciones de Juice, quien recuerda que es el primer sobrevuelo Tierra-Luna (las asistencias gravitatorias en un planeta son comunes en las misiones pero no en dos cuerpos en tan poco tiempo).

Tanco calificó la maniobra de "muy arriesgada" e hizo esta descripción: "Estás pasando muy, muy rápido por un pasillo muy estrecho, como haciendo un esprint, y tienes que hacer un giro casi de 90 grados y procurar no pegarte contra ninguna de las paredes".

El experto aseguró que el margen de error que tuvieron fue "bajísimo".

El objetivo del sobrevuelo era redirigir la trayectoria de Juice a través del espacio, utilizando la gravedad de la Luna primero y de la Tierra después para cambiar la velocidad y la dirección de la nave.

El máximo acercamiento a la Luna se produjo a las 21:15 horas GMT del 19 de agosto, guiando a Juice hacia su máximo acercamiento a la Tierra poco más de 24 horas después, a las 21:56 horas GMT del 20 de agosto.

La nave usó la gravedad de la Tierra para dirigirse a Venus, en un atajo hacia Júpiter a través del Sistema Solar interior.

Mientras volaba a sólo 6.840 kilómetros sobre el sudeste asiático y el océano Pacífico, Juice tomó una serie de imágenes con sus cámaras de vigilancia a bordo y recogió datos científicos con ocho de sus diez instrumentos.

En el sobrevuelo lunar la nave pasó a tan solo 750 kilómetros del satélite terrestre y también sus dos cámaras de monitoreo pudieron sacar varias instantáneas, cuyos datos se recibieron en la estación terrestre de Cebreros, en Ávila (España), una de las tres estaciones de comunicación en el espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Desde allí los datos se enviaron al Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en Alemania.

