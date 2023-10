NASA lanzó con éxito la misión Psyche, la primera que estudiará un asteroide metálico

La NASA envió con éxito este viernes una sonda espacial que viajará hasta el cinturón de asteroides que orbita el Sol entre Marte y Júpiter para estudiar uno de ellos, Psyche, que se presume es rico en metales y podría dar pistas sobre el origen de nuestro sistema solar.

La misión no tripulada Psyche, que ha merecido una inversión de 1.200 millones de dólares, arrancó de manera formal a las 10.19 horas local (11.19 hora chilena), cuando un cohete Falcon Heavy de la firma SpaceX despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), con la sonda en su cúspide y comenzó así un viaje que se prevé dure seis años hasta llegar a su destino.

Separation confirmed! ✅ The @SpaceX rocket has demonstrated its ability to withstand the extreme conditions of launch.



Our next big milestone will be to acquire #MissionToPsyche's signal and confirm the spacecraft is in good health, which could take up to 2 hours. pic.twitter.com/oJc0QCzU1Z