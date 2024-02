Viejo satélite de dos toneladas se desintegró sobre el Pacífico

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que el satélite Heritage ERS-2, ya en desuso, reentró este miércoles en la atmósfera terrestre, sobre el océano Pacífico. Según la agencia, no se han reportado daños materiales.

"Tenemos confirmación de la reentrada atmosférica del ERS-2 a las 17:17 GMT", con más o menos un minuto de incertidumbre entre Alaska y Hawai, señala la ESA en sus cuentas en X.

At approximately 17:17 GMT/18:17 CET, on 21 February 2024, ESA’s ERS-2 @ESA_EO satellite completed its atmospheric reentry safely over the North Pacific Ocean. https://t.co/5D9K5cn17j