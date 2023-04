La doctora Makenzie Lystrup es la nueva directora del Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland. Es la primera mujer en ocupar ese cargo y decidió realizar la ceremonia de una forma muy particular.

La científica planetaria prestó juramento con la palma de la mano en el libro "Un punto azul pálido", uno de los clásicos del carismático astrónomo y divulgador científico Carl Sagan.

"La imaginación a menudo nos llevará a mundos que nunca existieron, pero sin ella no vamos a ninguna parte". Con esa cita de Sagan, la NASA difundió la fotografía oficial de Lystrup en la ceremonia.

"Makenzie es una líder natural, que aporta a Goddard el interés de una científica por el descubrimiento junto con una gran experiencia y conocimientos del sector. Como directora del centro, dirigirá un equipo de científicos, ingenieros y tecnólogos de renombre mundial centrado en las ciencias de la Tierra y el espacio", dijo Bill Nelson, director de la NASA.

"Bajo su dirección, el personal de Goddard seguirá inspirando, innovando y explorando lo desconocido en beneficio de todos", agregó.

“Imagination will often carry us to worlds that never were, but without it we go nowhere.” — Carl Sagan



