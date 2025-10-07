La Superluna vista desde Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Colo Colo sigue invicto en la Copa Libertadores Femenina tras vencer a Sao Paulo
La formación de La Roja para los octavos de final ante México en el Mundial Sub 20
La Roja comenzó en "Pinto Durán" sus entrenamientos para el amistoso contra Perú
Fotos Recientes
La Superluna vista desde Santiago
Colo Colo sigue invicto en la Copa Libertadores Femenina tras vencer a Sao Paulo
La formación de La Roja para los octavos de final ante México en el Mundial Sub 20
Desde diversos sectores de la capital se pudo apreciar la Superluna, fenómeno que se da cuando nuestro satélite natural está en el punto más próximo a la Tierra.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados