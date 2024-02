Misión Odiseo: A qué hora y cómo ver este jueves el primer alunizaje de EEUU en más de 50 años

Odysseus passes over the near side of the Moon following lunar orbit insertion on 21FEB2024. The lander continues to be in excellent health in lunar orbit. (21FEB2024 1608 CST) pic.twitter.com/UX4kgkv5EW

El módulo Odiseo se halla en el último trecho del viaje que lo colocará en la superficie lunar, en la que prevé posarse este jueves y, tras lo cual, Estados Unidos cerrará un paréntesis de más de 50 años sin presencia en la Luna.

La nave, de 4,3 metros de altura y 675 kilos de peso, cumplió este miércoles con una última prueba de fuego, esto es la maniobra llamada Inserción en la Órbita Lunar y durante la cual encendió sus motores para orbitar el satélite a una altura de 92 kilómetros, previo a su descenso del jueves.

"Hasta el día siguiente, mientras el módulo de aterrizaje permanece en órbita lunar, los controladores de vuelo analizarán los datos completos del vuelo y transmitirán imágenes de la Luna", señaló este miércoles la compañía estadounidense Intuitive Machines, fabricante de la nave.

Odysseus completed its scheduled 408-second main engine lunar orbit insertion burn and is currently in a 92 km circular lunar orbit. Initial data indicates the 800 m/s burn was completed within 2 m/s accuracy. 🧵1/4 (21FEB2024 0920 CST) pic.twitter.com/ZoFStQD3cX — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 21, 2024

Over the next day, while the lander remains in lunar orbit, flight controllers will analyze the complete flight data and transmit imagery of the Moon. 3/4 — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 21, 2024

Tras viajar más de un millón de kilómetros, Odiseo se halla así más cerca de su punto de llegada, el macizo de Malapert, a unos 300 kilómetros del Polo Sur lunar, un área cercana a una de las trece regiones candidatas para el alunizaje de la próxima misión tripulada del programa Artemis de la NASA.

De alcanzar su objetivo, Odiseo, como se ha llamado al módulo de la serie Nova-C fabricado por la firma con sede en Houston (Texas), no solo se convertirá en la primera nave estadounidense que alcance la Luna tras la misión Apolo 17 de 1972, sino que además se llevará el título del primer módulo privado que se pose sobre la superficie del satélite terrestre.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL ALUNIZAJE?

El alunizaje de Odiseo está previsto a las 17:49 hora de la costa este de EE.UU., es decir, a las 19.49 de Chile (22:49 GMT).

¿CÓMO VERLO DESDE CHILE?

La NASA transmitirá en vivo el evento en su canal de YouTube, además de a través de su aplicación y su sitio web.

La transmisión se puede visualizar en vivo a través de este link de YouTube.