NASA nombró a su primer director de Inteligencia Artificial

La agencia espacial estadounidense (NASA) nombró este lunes a David Salvagnini como su primer director de inteligencia artificial (IA) para alinear su visión estratégica y planificación del uso de esa tecnología.

El organismo explicó en un comunicado que el nuevo cargo responde a la orden ejecutiva del gobierno del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre desarrollo y uso seguro de la IA, que insta a todas las agencias federales a crear dicho puesto.

Al firmar la orden en octubre de 2023, Biden señaló que la IA "es la tecnología más trascendental" de la historia reciente, por lo que insistió en la necesidad de controlar su desarrollo y su aplicación en todos los sectores de la sociedad.

La NASA detalló que ya utiliza "variedad de herramientas de IA en beneficio de la humanidad" desde hace décadas para apoyar a misiones y proyectos de investigación, analizar datos para revelar tendencias y patrones y desarrollar sistemas autónomos de apoyo a aeronaves.

Salvagnini se unió a la NASA en 2023 y es actualmente el director de datos de la agencia, un puesto que ahora amplía con la nueva responsabilidad de dirección de IA para ayudar a que dicha tecnología "acelere el ritmo de los descubrimientos".

Today, @NASA announced our first-ever Chief Artificial Intelligence Officer.



NASA has safely used AI for decades. Consistent with @POTUS’s direction, we will advance our responsible use of this technology to accelerate discovery--and benefit all humanity. https://t.co/QPevWhQa6O