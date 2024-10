Chile se unió a los Acuerdos de Artemis para explorar la Luna y Marte

Chile se convirtió este viernes en el cuadragésimo séptimo signatario de los Acuerdos Artemis sobre cooperación en la exploración de la Luna y Marte tras la firma del convenio por parte de Aisén Etcheverry, ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

"La firma marca un hito importante para Chile, en particular porque nuestro Gobierno está comprometido con el avance del desarrollo tecnológico como pilar clave de nuestra estrategia nacional", dijo la secretaria de Estado, informó la agencia espacial estadounidense NASA.

La ministra destacó que "Chile tiene la oportunidad de participar en el diseño y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos de vanguardia a nivel mundial. Además, esta colaboración nos permite contribuir en áreas de excelencia científica en las que Chile tiene una experiencia distinguida, como la astrobiología, la geología y la mineralogía, todas ellas fundamentales para la exploración y colonización del espacio".

La NASA y el Departamento de Estado de EE.UU. establecieron los Acuerdos Artemis en 2020 junto con Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Entre los adherentes adicionales desde entonces se incluyen Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Israel, México, Perú, Uruguay y España.

"Hoy celebramos la firma de los Acuerdos Artemis por parte de Chile y su compromiso con los valores compartidos por todos los signatarios para la exploración del espacio", afirmó el director de la NASA, Bill Nelson.

Añadió que "Estados Unidos ha estudiado durante mucho tiempo las estrellas desde el gran desierto de Atacama de Chile. Ahora iremos juntos a las estrellas, de manera segura y responsable, y crearemos nuevas oportunidades para la cooperación internacional y la Generación Artemis".

