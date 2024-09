NASA y SpaceX aplazan para el sábado el lanzamiento de la Crew-9 debido a tormenta Helene

La NASA y SpaceX aplazaron este martes el lanzamiento de la misión tripulada Crew-9 para el próximo sábado debido a la tormenta tropical Helene, que los meteorólogos vaticinan impactará el jueves en la costa oeste de Florida (EE.UU.) como un huracán mayor.

Esta misión tenía previsto despegar rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) la tarde del jueves desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, pero las proyecciones meteorológicas han obligado finalmente a efectuar el lanzamiento a la 13:17 hora local (14:17 hora chilena), del 28 de septiembre, de acuerdo a la agencia norteamericana.

