Súperluna de diciembre: así se iluminó Santiago

La noche el jueves 4 de diciembre se registró la última Súperluna del año, como se denomina al fenómeno astronómico en que el satélite natural de la Tierra se aprecia con particular nitidez.

En esta ocasión, la Luna reflejó la luz solar con intensidad superior a una Luna Llena regular, por una coincidencia de su órbita que se da cada 18,6 años; por lo que se vio durante la noche no se repetirá hasta 2042.

