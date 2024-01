Daniel Innerarity, filósofo español: La IA no puede ocuparse de la democracia

El filósofo español Daniel Innerarity, catedrático en la Universidad del País Vasco, afirmó hoy que la inteligencia artificial (IA) no puede ocuparse de la democracia "porque tiene una lógica totalmente distinta", durante la quinta y penúltima jornada del Congreso Futuro.

En la charla "¿Sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial?", el intelectual y ensayista, director del Instituto de Gobernanza Democrática, remarcó que "la IA es muy útil cuando se trata de problemas para los cuales dispone de una gran cantidad de datos, no hay incertidumbre ni ambigüedad".

Sin embargo, "si se trata de decisiones que hay que adoptar en un contexto de gran incertidumbre y de ambigüedad, como muchas veces es la política, donde las soluciones no son matemáticas, no son exactas, sino más bien aproximativas, los humanos tomamos mejores decisiones que las máquinas", advirtió Innerarity.

"Hay democracia porque tenemos una ignorancia en relación a lo que aspiramos a hacer. Es por eso que hemos desarrollado instituciones que tienen que ver con la democracia, donde hay reflexión, debate y argumentación razonada", concluyó.

"La Inteligencia Artificial podría ,a través de la recolección de datos, permitirnos escoger a nuestros representantes idóneos. Aquí sin embargo hay varios problemas: los ciudadanos somos seres cambiantes y los datos no necesariamente representan nuestros sentires.

EL FUTURO DE LA ASTRONOMÍA EN CHILE

Otro de los temas abordados hoy en el Congreso Futuro se enfocó en el aporte de investigadoras chilenas a la ciencia y la tecnología mundial.

Una de las ponentes fue la astrónoma Laura Pérez, que habló sobre el enigma detrás del proceso de formación de los planetas y exoplanetas, su área de investigación, y reflexionó sobre el futuro del estudio del universo en Chile.

"En el futuro pienso que Chile debe cuidar e impulsar la astronomía; cuidar nuestros cielos, que son increíblemente valiosos mundialmente; cuidar nuestras políticas de acceso a tiempo de observación en los telescopios para astrónomas y astrónomas chilenas y, por otro lado, por qué no soñar en un impulso donde creemos una agrupación grande, un instituto grande de astronomía, dedicado a entender problemas de astrofísica con las herramientas teóricas y observacionales que tenemos en el país", sostuvo la Premio New Horizon Prize in Physics, de la Fundación Breakthrough Prize, uno de los más prestigiosos del mundo.

#CF2024 Laura Pérez (CL)- Enigmas de Formación Planetaria



Astrónoma, especialista en formación de planetas, Premio New Horizon Prize in Physics.



Sigue la charla aquí: https://t.co/KsFg6KpQYW — Congreso Futuro (@congresofuturo) January 19, 2024

Trampas de polvo: Si algo modifica la distribución del gas, el polvo es atrapado y eso podría explicar la formación de planetas, pese al deslizamiento radial. De esta teoría, gracias a #ALMA , hoy tenemos evidencia"#CF2024

El Congreso Futuro se prolongará hasta mañana, sábado, y podrá ser seguido desde cualquier parte del planeta a través de su página web y las redes sociales.