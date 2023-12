Girardi: Si no regulamos la Inteligencia Artificial, podemos enfrentar el peor de los mundos

El exsenador Guido Girardi (PPD), vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, advirtió de la relevancia de regular y delimitar los marcos éticos para la Inteligencia Artificial (IA), pues representa una "oportunidad gigantesca" para el desarrollo de la humanidad, pero también puede ser una "amenaza" si no se le ponen límites.

El otrora parlamentario conversó con El Diario de Cooperativa sobre la decimotercera edición de Congreso Futuro, que tendrá lugar entre el 15 y el 20 de enero próximos con foco en la IA y contará con más de un centenar charlas, talleres, exposiciones y eventos a lo largo de todas las regiones del país.

"Es tal vez uno de los eventos más importantes del mundo", que también fomenta que "Chile se transforme en un centro de generación de pensamiento no sólo para Chile", destacó, apuntando, por ejemplo, a la ley de neuroderechos, que consagró su protección a nivel constitucional en nuestro país y que hoy "es un modelo mundial".

Sobre el foco de la siguiente versión de Congreso Futuro, Girardi afirmó que "la Inteligencia Artificial es una oportunidad gigantesca, pero también una amenaza gigantesca".

"Falta conciencia ciudadana y política. La política hoy vive de la inmediatez y el presentismo, no tiene tiempo para pensar porque todo esa aquí y ahora, y el futuro no vota, y como no vota no es un sujeto político. Pero hoy el futuro es contemporáneo al presente. Por la velocidad de los cambios, el futuro hoy es el presente", sostuvo, resaltando que el foro científico "trata de instalar, al menos durante un tiempo, una conciencia".

En ese contexto, reflexionó que "estamos viviendo una fractura evolutiva, hay que tener cuidado, porque la IA puede superar y desplazar al humano".

Por ello, "si no regulamos ni ponemos resguardos éticos, puede ser el peor de los mundos: podemos enfrentar el mejor de los mundos con la Inteligencia Artificial y la biotecnología, o el peor de los mundos", alertó, señalando, con optimismo, que "queremos el mejor de los mundos y para eso hay que regular".

[En vivo📻] Girardi: Pensemos que Chile podría ser más rico que Suecia y Suiza en el 2050 sólo por el hidrógeno, dar el salto grande a un país desarrollado #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) December 26, 2023

"PODEMOS CAMBIAR LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD"

Girardi expuso, al respecto, que mediante una comisión, integrada por expertos de universidades y abogados, se trabaja desde hace cerca de un año con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el desarrollo de un sistema de cámaras de vigilancia "inteligentes" que, mediante algoritmos, detecten la comisión de un delito e identifiquen al delincuente, porque -a juicio del exsenador- "las personas que atentan contra la sociedad y generan delitos no tienen derecho a tener privacidad".

Igualmente junto al Ministerio de Salud existe un trabajo sobre secuenciación genómica utilizando la IA, para realizar "un análisis genético de las personas" y facilitar un "diagnóstico médico precoz".

"Hoy podemos cambiar la historia de la humanidad", subrayó.

No obstante, aseguró que "hoy Chile no tiene la capacidad para absorber todo el conocimiento (científico y de la inteligencia artificial), porque es uno de los países que menos interviene en ciencia, invierte 0,34% del PIB, es nada". Como ejemplo, comparó que "Corea del Sur, que era tan pobre como Chile en la década de los 60, invierte (hoy) casi 5% del PIB".