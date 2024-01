"Gurú" del Big Data advierte que la IA puede ser un "arma" para socovar la democracia

Martin Hilbert, creador y cordinador del Programa Sociedad de la Información de la comisión regional de la Cepal, alertó este martes en Lo Que Queda del Día que la inteligencia artificial podría perjudicar la confianza en la democracia.

El profesor de la Universidad de California -quien expondrá en Congreso Futuro este jueves- sostuvo que "si al final de este año no he destruido mi fe en la democracia, yo voy a estar satisfecho", en relación a una posible oleada de desinformación electoral que se verá potenciada por la "IA generativa" durante los meses venideros.

De este modo, teniendo en cuenta que más de la mitad de la humanidad en 2024 participará en procesos electorales, "las imágenes que (la IA) puede crear, las noticias falsas que puede crear, la velocidad con que las puede manipular la gente, (la cual) no está preparada... yo digo que no hemos aprendido", sentenció Hilbert, considerado como un "gurú" del Big Data.

"Estamos hablando ya desde hace muchos años de la manipulación de las democracias por las redes sociales y no se ha aprendido, nada está regulado. Y ahora con esta arma de la inteligencia artificial generativa, yo me preocupo mucho (...). Me preocupa que perdamos el resto de la confianza que nos queda de la democracia".

Las palabras del también economista cobran mayor relevancia si se tienen en cuenta sus advertencias en los medios respecto al caso de Cambridge Analytica, un año antes de que estallara el escándalo.

LA IA EN SILICON VALLEY

No obstante, Hilbert hizo énfasis en que la IA no solamente impacta negativamente en la sociedad. "Hay muchas cosas positivas", aclaró, nombrando posibilidades como la creación de modelos de lenguaje grande (ChatGPT); u ocasiones en las que "la inteligencia artificial nos hace más humanos".

Sin embargo, en lo que a trabajos teóricos -labores de escritura, investigación, programación- se refiere, la IA causaría notorios cambios positivos: "los reyes de los salarios, los programadores ahí en Silicon Valley, donde estoy, aumentan su productividad en un 55 por ciento con un copiloto de una red neuronal al lado (...) Es brutal eso", destacó el expositor de Congreso Futuro.

Por último, Hilbert cerró destacando que "hay estudios que dicen que con IA podemos mejorar la democracia, con una asistenta digital que modere el diálogo. Hay investigaciones que muestran que las conversaciones son mucho más civiles (...). Se puede mejorar el diálogo democrático".