Un estudiante "delató" frente a la profesora a su compañera y la acusó de no haber hecho nada en el trabajo que hicieron juntos. "Eso no es cierto, aparte estaba enferma", respondió la joven, pero rápidamente su compañero la siguió atacando y mostró imágenes de ella vacacionando. "Tan enferma que se fue a la playa", respondió. El cómico sketch se hizo viral en redes sociales y ya cuenta con casi 10 millones de "me gusta" en TikTok.

LEER ARTICULO COMPLETO