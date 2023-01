Cuatro miembros del Zoológico de Los Ángeles (Región del Biobío) llegaron este viernes con un león muerto hasta la Plaza de la Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda, en dirección a la Alameda, responsabilizando al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por su deceso. "No es que queramos exponerlo a la vista de todos, sino que queremos que se acaben los pitutos y que, de una vez por todas, quienes protejan y resguarden a los animales del país sean autoridades competentes, no militantes de un partido", explicó César Chanampa Armijo, dueño del parque. "El SAG nos obligó a anestesiar y capturar a todos nuestros animales para hacerles una lectura de chip. Nosotros, a través de certificados médicos, le dijimos al SAG el riesgo de anestesiar a los animales, igual que a los seres humanos (...) Hasta ayer alcanzamos a sedar seis animales y uno falleció: Zeus, uno de nuestros primeros leones, que no despertó de la anestesia... Después de eso, dijimos al SAG que dejáramos las cosas hasta aquí, que era improcedente seguir con el procedimiento y paramos", explicó Chanampa, que adelantó una posible querella: "Estamos trabajando en ello".

