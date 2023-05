Un aterrador momento vivió un kayakista, quien por muy poco no fue alcanzado un tiburón tigre en Hawái. Scott Haraguchi se encontraba pescando en la costa de Oahu, cuando el escualo se acercó a su kayak y mordió el lateral de la misma por sorpresa. "Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido. No me di cuenta de que saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto", relató tras la escalofriante experiencia.

