Junto a un superviviente del "Milagro de Los Andes", Matthei homenajeó a la FACh en su aniversario

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), encabezó este jueves un homenaje por el 94 aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, institución castrense que su padre Fernando Matthei lideró como comandante en jefe desde 1978 hasta el fin de la dictadura cívico militar de Pinochet.

En la ceremonia, que tuvo lugar en la Plaza de la Aviación de la comuna, estuvo acompañada por Antonio José Vizintín, uno de los 16 supervivientes del "Milagro de Los Andes" que, luego de 72 días en la cordillera, fueron rescatados por helicópteros de la FACh en diciembre de 1972.

"Me siento muy tocado por lo que fueron capaces de hacer, tanto para mí como para mis compañeros, en esos momentos tan difíciles, y eso habla muy bien de la entrega de toda la gente de la Fuerza Aérea, y no sólo de la Fuerza Aérea, sino de la gente de Carabineros, de la gente del Ejército, que colaboraron todos para que hoy nosotros pudiéramos estar vivo", valoró "Tintín", de actuales 70 años.

Matthei, a su turno, deseó a los funcionarios "que tengan un muy buen aniversario 94 de la Fuerza Aérea, que sean muchísimos más".

"A todos los presentes les agradezco en el alma. Me siento muy orgullosa, me siento muy contenta, me siento muy honrada de poder participar acá, entre tanta gente que de verdad se comportó de forma heroica", destacó.

Desde nuestra 📍Plaza de la Aviación y en una emotiva ceremonia, rendimos homenaje a la @FACh_Chile 🇨🇱 en su 94° Aniversario y a quienes fueron parte del rescate en la tragedia de 1972 en la Cordillera de Los Andes y que salvó la vida de 16 rugbistas uruguayos. pic.twitter.com/5J0ac64t8N — Muniprovi (@Muni_provi) March 21, 2024

La ceremonia oficial por el aniversario 94 de la FACh se llevó a cabo en la Base Aérea El Bosque, sede de la Escuela de Aviación del Capitán Manuel Ávalos Prado, y fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, más tarde conocido como "la Tragedia de Los Andes" y "el Milagro de Los Andes", ocurrió el 13 de octubre de 1972. Fue protagonizado por una aeronave bimotor Fairchild Hiller FH-227D, que partió desde Montevideo con destino a Santiago de Chile: a bordo iban 45 personas, entre pasajeros -la mayoría jóvenes integrantes de un equipo de rugby- y tripulantes, de los cuales sobrevivieron 16.