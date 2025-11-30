El sábado 29 de noviembre, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales recibió la edición 2025 del Festival +Ciper, evento que reunió a destacados periodistas -nacionales y extranjeros- en mesas de conversación sobre el impacto que pueden tener los medios en el buen devenir de las sociedades modernas y cómo su trabajo es un insumo de utilidad para la ciudadanía, en la tarea de fiscalizar a quienes ejercen el poder político.

