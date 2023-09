Mujer se casó con su profesora favorita del colegio: Las confunden con madre e hija

Una mujer se casó con su profesora del colegio favorita pese a tener una diferencia de edad de 25 años.

Monica Foster tiene 32 años y conoció a su actual esposa Michelle en 2004, cuando era su profesora de ciencias.

16 años después, Foster decidió buscar en Facebook a la mujer de 57 años para ver cómo le iba después de tantos años.

"Ambos estábamos en lugares muy oscuros en ese momento, y pudimos encontrar a alguien con quien pudieras identificarte y ser vulnerable, con quien te sintieras segura", reflexionó Mónica.

Se hicieron amigas, pero luego comenzó a existir una conexión romántica que no pudieron negar, por lo que se comprometieron en otoño de 2022 y se casaron a principios de este año.

El matrimonio se llevó a cabo en una playa. "El día de nuestra boda fue muy importante para mí, no me importa lo que piense la gente porque no están viviendo mi vida, yo lo estoy haciendo", contó Foster

"La gente pregunta '¿es esa tu madre?' o incluso '¿es esa tu abuela?' todo el tiempo", agregó.

A pesar de tener una diferencia de edad de 25 años, ambas tienen mucho en común: la música, irse de campamento, las actividades al aire libre y el amor por la cerveza artesanal.