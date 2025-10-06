En Lo Que Queda del Día, Paula Molina conversó con la doctora Carla Bastías, inmunóloga clínica y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergias e Inmunología, sobre el premio Nobel de Medicina 2025, concedido, este lunes, a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, junto al japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica.

El reconocimiento se centra en la identificación de las células T reguladoras, las cuales actúan como un "freno" del sistema inmune, permitiéndole "tolerar lo propio" (las células del cuerpo) mientras ataca lo extraño, lo que impulsó el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, que también puede conducir a trasplantes más exitosos, explicó la.jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

